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Стул VENEZIA - SW (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), красный

Артикул: CH-077-625
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Офисный стул Venezia SW представляет собой классическую офисную модель и является лидером продаж.

Эргономичность, лаконичность, функциональность и компактность – все эти качества характеризуют рабочее кресло Venezia SW, которое идеально впишется в домашний или офисный интерьер. Модель устойчива и мобильна. Специальная ручка, расположенная под сиденьем, позволяет регулировать высоту в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Благодаря отсутствию подлокотников кресло можно полностью задвинуть под любой письменный стол.

Комплектация:

Монолитное сиденье из высококачественный итальянского пластика, механизм подъёма без функции качания, крестовина пластиковая черная, ролики прорезиненные с десмопаном, газлифт черный «Класс 3», максимальная нагрузка 120 кг.

Кресло доступно для заказа в 7 различных цветах пластика.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота775/905 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья410/535 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный, хромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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