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Кресло Монако

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Характеристики товара

Описание

Каркас: металл

Высота: 60 см

Ширина: 86 см

Глубина: 80 см

Высота до сиденья: 43 см

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

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LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
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