Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Монако
35 оценок
19 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло Монако - фото 1Кресло Монако - фото 2Кресло Монако - фото 3Кресло Монако - фото 4Кресло Монако - фото 5Кресло Монако - фото 6Кресло Монако - фото 7
3D-модель
Примерить в интерьере
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Монако производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Монако производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Монако производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Монако производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Монако производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Монако производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Кресло Монако производства ChiedoCover
Хит

Кресло Монако

Артикул: CH-008-513
35 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина860 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота600 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см
Фотография товара Полукресло Лилия барное, велюр голубой, желтый, 63 см от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло венское Виспи, жесткое сиденье
Фотография товара Кресло венское Виспи, жесткое сиденье от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Монако - универсальное решение для коммерческих интерьеров.

Подходит для: кафе, рестораны, офисы.

Преимущества:

- универсальный стиль
- удобство
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина860 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота600 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материалметалл, искусственная кожа
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Клуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290

Кресло Клуб

48
Распродажа
Фотография товара Кресло Виго от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Виго, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49014
18 000 ₽

Кресло Виго

34
  • Кресло Виго
  • Кресло Виго, velvet lux 44, светлый орех
Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290

Кресло Дакота

45
Фотография товара Кресло Камила от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Кресло Камила

44
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05

47
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Полукресло Самбука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука

47
Хит
Фотография товара Кресло лофт Нью 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890

Кресло лофт Нью 4

44
Фотография товара Кресло лофт Нью 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Нью 5, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Кресло лофт Нью 5

43
Хит
Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Хэнк, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39048
32 990 ₽

Кресло лофт Хэнк

101
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сохо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сохо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло Сохо, черное

43
  • черный
  • коричневый
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс скуар, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс скуар, светло-серый

6
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Стул Dante

8
Фотография товара Стул Эллен, Кипрус 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эллен, Кипрус 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Эллен, Кипрус 03

8
  • бежевый
  • серый
  • бирюзовый
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, андрис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, андрис, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, андрис

12
  • красный, белый
  • коричневый, золотой
  • желтый, коричневый, золотой
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, ножки черные, велюр серый

98
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа синий + желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа синий + желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 09066
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа синий + желтый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Вивьен, экокожа, светло-коричневый

11
  • зеленый
  • светло-коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Тилль, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
16 290

Стул Тилль, велюр, синий

5
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул барный Солит черный/ткань кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Солит черный/ткань кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
17 290

Стул барный Солит черный/ткань кофейный

11

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 09036
99 990 ₽Оптовая цена

Кресло LOBSTER CHAIR, коричневый

38
  • коричневый
  • черный
В наличии 2 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, Велюр оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, Велюр оранжевый

44
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
  • оранжевый, черный
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / зеленая глянцевая кожа

13
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Дейа, букле, серо-бежевый

8
  • бежевый
  • зеленый
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Форли, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, розовый

5
Фотография товара Кресло Лотик велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, серо-бежевый

14
Фотография товара Кресло Монументал, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монументал, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
26 190

Кресло Монументал, темно-серый

12
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Фотография товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 890

Кресло офисное Кристенсен велюр пыльно-синий

7
  • светло-серый
  • бежевый
  • синий
В наличии 71 шт.
Фотография товара Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Вилади, с конусными ножками, серый/коричневый

14
В наличии 117 шт.

Товар в корзине

Кресло Монако
Кресло Монако
от 19 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Сохо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сохо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло Сохо, черное

43
  • черный
  • коричневый
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс скуар, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Родео Бар кросс скуар, светло-серый

6
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Dante от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dante, произведённого компанией ChiedoCover
от45 990
Оптовая цена

Стул Dante

8
Фотография товара Стул Эллен, Кипрус 03 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эллен, Кипрус 03, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Стул Эллен, Кипрус 03

8
  • бежевый
  • серый
  • бирюзовый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности