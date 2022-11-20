Характеристики товара
Описание
Каркас: металл
Высота: 60 см
Ширина: 86 см
Глубина: 80 см
Высота до сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия
Каркас: металл
Высота: 60 см
Ширина: 86 см
Глубина: 80 см
Высота до сиденья: 43 см
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