Характеристики товара
Описание
Кресло Монако - универсальное решение для коммерческих интерьеров.
Подходит для: кафе, рестораны, офисы.
Преимущества:
- универсальный стиль
- удобство
- подходит для плотной расстановки
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина860 мм
- Глубина800 мм
- Высота600 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материалметалл, искусственная кожа
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет