Настоящее фото товара Стул полубарный Меган велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Меган велюр бежевый
14 оценок
9 020
Стул полубарный Меган велюр бежевый - фото 1Стул полубарный Меган велюр бежевый - фото 2Стул полубарный Меган велюр бежевый - фото 3Стул полубарный Меган велюр бежевый - фото 4

Стул полубарный Меган велюр бежевый

Артикул: CH-080-739
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну полубарные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Высота посадочного места 660 мм
  • Вес8.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

