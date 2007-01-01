Характеристики товара
Описание
Благодаря актуальному и функциональному дизайну полубарные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья660 мм
- Высота посадочного места 660 мм
- Вес8.7 кг
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки600 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет