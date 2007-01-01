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Настоящее фото товара Стул Орзо, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Орзо, желтый
10 оценок
42 690
Товар в корзине. Перейти
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Стул Орзо, желтый

Артикул: CH-087-579
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Орзо выполнен в ненавязчивом дизайне, на основе деревянного каркаса. Передние ножки украшены резьбой, по верху и бокам спинки проходит обрамление из каучукового дерева. Нейтральная расцветка помогает модели органично вписываться в любой интерьер, независимо от его цветовой гаммы. Большое сиденье и широкая выгнутая спинка обеспечивают комфортное положение тела при отдыхе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота спинки300 мм
  • Вес9 кг
  • Материалжаккард, рогожка
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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