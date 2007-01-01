Характеристики товара
Описание
Стул Орзо выполнен в ненавязчивом дизайне, на основе деревянного каркаса. Передние ножки украшены резьбой, по верху и бокам спинки проходит обрамление из каучукового дерева. Нейтральная расцветка помогает модели органично вписываться в любой интерьер, независимо от его цветовой гаммы. Большое сиденье и широкая выгнутая спинка обеспечивают комфортное положение тела при отдыхе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина610 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота спинки300 мм
- Вес9 кг
- Материалжаккард, рогожка
- Материал каркасамассив дерева
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет