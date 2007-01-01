Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Pario, ирбис, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Pario, ирбис, ротанг
9 оценок
39 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Pario, ирбис, ротанг - фото 1

Стул Pario, ирбис, ротанг

Артикул: CH-084-407
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6.45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Solaia, красный
Фотография товара Стул Solaia, красный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Lumina3, сталь
Фотография товара Стул Lumina3, сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6.45 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Lumina, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Lumina, сталь

130
Настоящее фото товара Стул Lumina2, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Lumina2, сталь

131
Фотография товара Стул Сицилия с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сицилия с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Стул Сицилия с подушкой

54
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Pompeo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pompeo, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Pompeo

5
Настоящее фото товара Комплект Ripple 4+1+1(90х150) , произведённого компанией ChiedoCover
112 690

Комплект Ripple 4+1+1(90х150)

8
Настоящее фото товара Комплект Ripple 2+1+1(70х110), произведённого компанией ChiedoCover
63 790

Комплект Ripple 2+1+1(70х110)

11
Фотография товара Кресло Kler с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kler с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
13 290

Кресло Kler с подушкой

7
Фотография товара Плетеный барный стул Gala, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный барный стул Gala, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Плетеный барный стул Gala, коричневый

5
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул Syna, светло-коричневый, серые ножки

26
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Lisso, индийское дерево, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
44 690

Стул Lisso, индийское дерево, ротанг

15

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Vitoria круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол обеденный Vitoria круглый

13
Фотография товара Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
166 490
Оптовая цена

Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный

6
Фотография товара Стол Айриш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Айриш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Стол Айриш коричневый

10
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стол Rum, черный металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
52 990

Стол Rum, черный металлик, ротанг

11
Настоящее фото товара Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Джамму стол обеденный прямоугольный 8 мест, коричневый

43
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
241 490
Оптовая цена

Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый

13
Фотография товара Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
704 690
Оптовая цена

Лаунж-зона Мальдивы из искусственного ротанга, соломенный

6
Фотография товара Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
139 690
Оптовая цена

Лаунж-зона Равенна из искусственного ротанга, соломенный

10
Фотография товара Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный), произведённого компанией ChiedoCover
84 690

Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)

15
Фотография товара Стол обеденный Rose квадратный со стеклом 100х100хH76 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Rose квадратный со стеклом 100х100хH76, произведённого компанией ChiedoCover
20 790

Стол обеденный Rose квадратный со стеклом 100х100хH76

13

Другие товары из раздела стулья из ротанга

Фотография товара Барный стул Геометрия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Геометрия, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Барный стул Геометрия

48
Фотография товара Стул Baltimore бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Baltimore бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Baltimore бежевый, черный

5
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул Teve от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Teve, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Teve

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул CozyRatt, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CozyRatt, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Стул CozyRatt, коричневый

6
Настоящее фото товара Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110), произведённого компанией ChiedoCover
93 290

Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110)

12
Настоящее фото товара Комплект Ripple 4+1 (Кресло 4 шт, стол кофейный 60х110), произведённого компанией ChiedoCover
70 990

Комплект Ripple 4+1 (Кресло 4 шт, стол кофейный 60х110)

13
Фотография товара Кресло Prism lite с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prism lite с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
15 390

Кресло Prism lite с подушкой

10
Фотография товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
217 890
Оптовая цена

Асти лаунж-зона из искусственного ротанга на 6 персоны, бежевый

14
Настоящее фото товара Стул Pario, американский орех, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
39 690

Стул Pario, американский орех, ротанг

15
Настоящее фото товара Стул Pario, черный металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
39 690

Стул Pario, черный металлик, ротанг

15

Товар в корзине

Стул Pario, ирбис, ротанг
Стул Pario, ирбис, ротанг
39 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол обеденный Vitoria круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол обеденный Vitoria круглый

13
Фотография товара Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
166 490
Оптовая цена

Равенна обеденная группа плетеная, цвет соломенный

6
Фотография товара Стол Айриш коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Айриш коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 990
Оптовая цена

Стол Айриш коричневый

10
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стол Rum, черный металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
52 990

Стол Rum, черный металлик, ротанг

11

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Велюр для обивки мебели
Велюр для обивки мебели

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Тренд года
Тренд года

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности