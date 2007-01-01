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Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110) - фото 1

Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110)

Артикул: CH-073-750
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло размер 60х67хН80 - 4 шт

Диван размер 130х65хН80 - 1 шт

Стол кофейный размер 60х110хН60 - 1 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Товар в корзине

Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110)
Комплект Ripple 4+1+1 (Кресло 4 шт, диван 2-местный, стол кофейный 60х110)
93 290
В корзине

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