Характеристики товара
Описание
Кресло размер 60х67хН80 - 4 шт
Диван размер 130х65хН80 - 1 шт
Стол кофейный размер 60х110хН60 - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Кресло размер 60х67хН80 - 4 шт
Диван размер 130х65хН80 - 1 шт
Стол кофейный размер 60х110хН60 - 1 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Комплект стульев Unity Echo (Комплект 2 шт), бежевый, молочный