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Стул Teve

Артикул: CH-066-348
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Teve обладает превосходной фактурой вяза. Мебель из экологичных материалов всегда в тренде. Она поддерживает идею безопасности и природной гармонии. Вяз обладает высокой плотностью, что делает стул прочным и долговечным. Смотрится благородно, выразительно, аутентично. Изящная архитектура сконцентрирована на вашем комфорте. Обнимающая серповидная спинка отвечает за эргономику, динамику, стильное звучание. Сочетание ротанга и вяза добавит в интерьер фактурного разнообразия.С помощью стула Teve вы оформите эффектную обеденную зону в квартире, загородном доме, ресторане, кафе, бизнес-пространстве. Стул гармонично рифмуется с разными предметами из натуральных материалов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота720 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки810 мм
  • Объём упаковки0.32 м3

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