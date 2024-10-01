Характеристики товара
Описание
Стул Teve обладает превосходной фактурой вяза. Мебель из экологичных материалов всегда в тренде. Она поддерживает идею безопасности и природной гармонии. Вяз обладает высокой плотностью, что делает стул прочным и долговечным. Смотрится благородно, выразительно, аутентично. Изящная архитектура сконцентрирована на вашем комфорте. Обнимающая серповидная спинка отвечает за эргономику, динамику, стильное звучание. Сочетание ротанга и вяза добавит в интерьер фактурного разнообразия.С помощью стула Teve вы оформите эффектную обеденную зону в квартире, загородном доме, ресторане, кафе, бизнес-пространстве. Стул гармонично рифмуется с разными предметами из натуральных материалов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина610 мм
- Высота720 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасамассив дерева
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки810 мм
- Объём упаковки0.32 м3