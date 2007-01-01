Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Pario, американский орех, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Pario, американский орех, ротанг
15 оценок
39 690
Стул Pario, американский орех, ротанг - фото 1

Стул Pario, американский орех, ротанг

Артикул: CH-084-404
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина670 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6.45 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Вес6.45 кг
  • Цветкоричневый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 09028
6 990 ₽Оптовая цена

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

58
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Aura, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул Aura

111
Настоящее фото товара Стул Lumina2, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Lumina2, сталь

131
Фотография товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул пластиковый плетеный Daytona, антрацит

43
Фотография товара Стул Ривьера из искусственного ротанга от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ривьера из искусственного ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Стул Ривьера из искусственного ротанга

15
Настоящее фото товара Стул Unity Echo, бежевый, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Стул Unity Echo, бежевый, молочный

13
В наличии 56 шт.
Фотография товара Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный), произведённого компанией ChiedoCover
84 690

Комплект Diana лаунж (Диван 3-местный, 2 кресла, стол журнальный)

15
Фотография товара Плетеный стул Gik от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный стул Gik, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Плетеный стул Gik

13
В наличии 100 шт.
Фотография товара Плетеный барный стул Gala, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный барный стул Gala, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Плетеный барный стул Gala, коричневый

5
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Lisso, индийское дерево, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
44 690

Стул Lisso, индийское дерево, ротанг

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
47 590
Оптовая цена

Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный

11
Настоящее фото товара Стол Split зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split зеленый

7
Фотография товара Манали стол кофейный квадратный, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Манали стол кофейный квадратный, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Манали стол кофейный квадратный, натуральный

41
В наличии 12 шт.
Фотография товара Нойда стол круглый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нойда стол круглый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
42 090
Оптовая цена

Нойда стол круглый, коричневый

35
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол садовый Тино, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, черный, 120

43
Фотография товара Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый, произведённого компанией ChiedoCover
216 190
Оптовая цена

Касабланка лаунж-зона плетеная из роупа 4-местная, серый

6
Фотография товара Стол ЛАУНЖ, 2200x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 2200x1000, произведённого компанией ChiedoCover
88 090
Оптовая цена

Стол ЛАУНЖ, 2200x1000

37
Настоящее фото товара Стол Split желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Стол Split желтый

10
Настоящее фото товара Стол ВЕРМОНТ, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена

Стол ВЕРМОНТ

35
Фотография товара Стол Фуджи, 200х80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Фуджи, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Стол Фуджи, 200х80

36

Другие товары из раздела стулья из ротанга

Фотография товара Барный стул Геометрия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Геометрия, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Барный стул Геометрия

48
Фотография товара Стул Teve от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Teve, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Teve

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Тауи, ротанг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тауи, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Тауи, ротанг

6
В наличии 21 шт.
Фотография товара Комплект Ripple 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Ripple 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150), произведённого компанией ChiedoCover
119 790

Комплект Ripple 6+1 (Кресло 6 шт, стол 90х150)

13
Настоящее фото товара Комплект Ripple 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный D60), произведённого компанией ChiedoCover
40 590

Комплект Ripple 2+1 (Кресло 2 шт, стол кофейный D60)

7
Распродажа
Настоящее фото товара Комплект Ripple 4+1 (Кресло 4 шт, стол D80), произведённого компанией ChiedoCover
75 39012
85 390 ₽

Комплект Ripple 4+1 (Кресло 4 шт, стол D80)

14
Фотография товара Подвесное кресло Brown tubo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесное кресло Brown tubo, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Подвесное кресло Brown tubo

5
Фотография товара Стул садовый Zephyr от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Zephyr, произведённого компанией ChiedoCover
12 900

Стул садовый Zephyr

9
Фотография товара Стул Lumina5 без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lumina5 без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул Lumina5 без подушки

8
Настоящее фото товара Стул Pario, черный металлик, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
39 690

Стул Pario, черный металлик, ротанг

15

