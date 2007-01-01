Характеристики товара
Описание
Составная и легко трансформирующаяся лаунж-зона «Капри» гармонично дополнит зону отдыха на частной территории.
Она состоит из целого набора мебели, в который входит:
- плетеная кушетка – 1460×1100×650 мм.
- модуль правый – 1500×900×650 мм.
- три прямых модуля – 600×900×650 мм.
- модуль угловой – 900×900×650 мм.
- журнальный столик - 950×950×350 мм.
При изготовлении каркаса всех составляющих комплекта используется высокопрочный алюминий. Он дополнен круглым плетением из искусственного ротанга. Цвет – коричневый.Модули дивана и кушетка укомплектованы подушками со съемными чехлами серого цвета. Они состоят из полиэстера с плотностью 230гр/м2. Защитные качества материала усилены путем его обработки влагоотталкивающими составами.Плетеный столик имеет стеклянную столешницу, изготовленную из прочного закаленного стекла, толщина - 5 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет