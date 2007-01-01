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Стул обеденный Барбара, велюр серый

Артикул: CH-074-686
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.

Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Барбара, велюр серый
Стул обеденный Барбара, велюр серый
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