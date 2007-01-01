Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий обеденный стул Барбара подходит для эксплуатации на кухне или гостиной. Лаконичная модель прекрасно дополнит интерьеры различных стилей.
Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки21 кг
- Изделия стопируютсяНет