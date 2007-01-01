Характеристики товара
Описание
Особенности:
- изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина610 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3,5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет