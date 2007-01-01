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Настоящее фото товара Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый
30 оценок
8 290
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Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый - фото 1Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый - фото 2Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый - фото 3Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый - фото 4Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый - фото 5

Стул пластиковый плетеный Daytona, коричневый

Артикул: CH-012-690
30 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Особенности:

- изготовлен из прочного погодостойкого пластика с имитацией плетения натурального ротанга;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армирован стекловолокном;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес3,5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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