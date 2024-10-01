Характеристики товара
Описание
Моноблочный стул выполнен из перерабатываемого стеклопластика с матовой отделкой. Нескользящие накладки на ножках. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Возможность штабелирования по 6 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес3,7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
- Ширина упаковки1060 мм
- Высота упаковки2300 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки1.51 м3