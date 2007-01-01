Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул LEO - простая, но тщательно продуманная модель, идеально подходит для дачи, офиса, а также для напровления HoReCa.
Модель LEO органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина510 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес3,3 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалполипропилен
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки8.80 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет