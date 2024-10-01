Характеристики товара
Описание
Моноблочный барный стул из перерабатываемого стеклопластика с матовой отделкой. Нетоксичный, антистатический и устойчивый к атмосферным воздействиям материал. Нескользящие накладки на ножках. Стул не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря чему долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Возможность штабелирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья745 мм
- Вес4,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки1130 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.36 м3