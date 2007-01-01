Характеристики товара
Описание
Лаконичный и строгий дизайн стула PULL никого не оставит равнодушным. Геометрия прямых линий удачно сочетается с изгибами верхней части спинки и основания сиденья. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания. Они идеально подходят для применения в местах с большим потоком людей - в сферах образования, здравоохранения, торговли, ресторанного бизнеса и частных интерьеров. Легко стопируется по 10 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина570 мм
- Высота835 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет