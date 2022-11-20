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Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - фото 1

Стул пластиковый Alice, хром, антрацит

8 оценок
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Стул пластиковый Alice, хром, тортора

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Alice с корпусом из технополимера от дизайнеров Arter & Citton на каркасе Ø16 мм с 4 ножками с различной отделкой. Характерные эргономичные линии корпуса и контраст между его непрозрачной передней и глянцевой задней частью являются особенностью этой модели. Данная модель подходит для использования в помещении и на открытом воздухе

Количество у упаковке 4 шт
Вес брутто 18,4 кг
Размер упаковки 610х520х1030 мм

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Популярные варианты обивки

Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете WhiteWhite
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете 1818
Стул пластиковый Alice, хром, антрацит - обивка в цвете blackblack
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