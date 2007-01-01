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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий
7 оценок
7 290
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий - фото 1Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий - фото 2Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий - фото 3Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий - фото 4Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий - фото 5

Стул на металлокаркасе Гарден, темно-синий

Артикул: CH-070-318
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья350 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас стула выполнен из металла полностью обитого тканью. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 42; Глубина - 54; Высота - 78; Ширина сиденья - 35; Глубина сиденья - 33; Высота сиденья - 45;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья330 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки440 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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