Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Лауро патина золото / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лауро патина золото / бежевый
10 оценок
14 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 1Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 2Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 3Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 4Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 5Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 6Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 7Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 8Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 9Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 10Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 11Стул Лауро патина золото / бежевый - фото 12

Стул Лауро патина золото / бежевый

Артикул: CH-081-721
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - белый; Ширина - 50; Глубина - 56; Высота - 100; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 52;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Вес6.75 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый, золотой
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1070 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Подушка в подарок
Фотография товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный

303
Фотография товара Стул Eames DSR коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Eames DSR коричневый

104
Фотография товара Мягкий стул Моди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Моди, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Мягкий стул Моди

95
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Игнис, ножки черные, велюр бежевый

85
Фотография товара Стул Franc, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, бежевый

83
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул Solomon крутящийся серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся серый, черный

11
В наличии 30 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, экокожа, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, экокожа, темно-коричневый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, экокожа, коричневый

7
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, экокожа, белый

10
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, бежевый

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон, long правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон, long правый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 090
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон, long правый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки

85
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M ГОРЧИЧНЫЙ

146
Настоящее фото товара Диван Portland двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от63 990
Оптовая цена

Диван Portland двухместный

95
Фотография товара Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490

Стул на металлокаркасе Texas 4 поворотный бежевый / черный

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Сканди Диван тканевый прямой розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сканди Диван тканевый прямой розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 390
Оптовая цена

Сканди Диван тканевый прямой розовый

59
Фотография товара Полукресло Bloom розовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Bloom розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Полукресло Bloom розовый, хром

10
Фотография товара Диван Дэймос, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Дэймос, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 590
Оптовая цена

Диван Дэймос, велюр сиреневый

11

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39038
10 290 ₽Оптовая цена

Стул Brandy Латте, велюр, черный каркас

5
В наличии 72 шт.
Хит
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый

8
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ серый/красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ серый/красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ серый/красный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Abriola, черный, бронза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Abriola, черный, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69039
22 090 ₽Оптовая цена

Стул Abriola, черный, бронза

8
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Denver, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denver, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул Denver, черный, экокожа

9
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стул Ove 360 бежево-белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ove 360 бежево-белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Ove 360 бежево-белый, черный

5
В пути 28 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Lynet, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Lynet, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 7902
10 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Lynet, светло-коричневый

26
В наличии 1 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Marc L 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc L 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стул Marc L 2

10
Фотография товара Стул Lucas 3, латте, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas 3, латте, букле, произведённого компанией ChiedoCover
24 190

Стул Lucas 3, латте, букле

5
В наличии 38 шт.
Фотография товара Деревянный стул Невада 1 ткань 231 / светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Невада 1 ткань 231 / светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Деревянный стул Невада 1 ткань 231 / светлое дерево

12
В наличии 5 шт.

Товар в корзине

Стул Лауро патина золото / бежевый
Стул Лауро патина золото / бежевый
14 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый

26
В наличии 63 шт.
Фотография товара Мягкий угол Мэдисон, long правый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий угол Мэдисон, long правый, произведённого компанией ChiedoCover
от79 090
Оптовая цена

Мягкий угол Мэдисон, long правый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19011
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр Bella 10, спинка гобелен Геометрия, деревянные ножки

85
Фотография товара Диван hares velvet, grass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, grass, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, grass

87

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности