Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый
13 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 1Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 2Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 3Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 4Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 5Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 6Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый - фото 7
NEW

Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый

Артикул: CH-081-550
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Ханнингем моментально привлекает внимание своим современным дизайном и продуманной эргономикой. Мягкая обивка из букле выглядит особенно уютно и дорого, а изогнутая спинка с вертикальной декоративной простёжкой придаёт модели изящества и визуальной лёгкости. Такой элемент оформления напоминает веер и делает спинку визуально более объёмной и выразительной. Высота сиденья 68 см идеально подходит для кухонных островков, барных стоек и высоких столов. Наполнитель из ППУ обеспечивает мягкость и упругую поддержку, а встроенная металлическая подставка для ног повышает комфорт при длительном сидении. Массивные чёрные металлические ножки делают стул устойчивым и визуально лёгким. В основании каждой ножки предусмотрены специальные подпятники, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение, обеспечивая стабильность и бесшумность при перемещении. Ханнингем прекрасно впишется как в домашние кухни и гостиные, так и в интерьеры ресторанов, баров и кафе, добавляя нотку утончённого уюта в любую обстановку. Эта модель — идеальный баланс между стилем, комфортом и практичностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья680 мм
  • Вес7.6 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаДСП
  • Цветсерый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Вес упаковки15.60 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Габариты упаковки для логистики1050
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSR белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09039
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSR белый

26
В наличии 209 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99016
10 690 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra серый

26
В наличии 3 шт.В пути 80 шт.
Настоящее фото товара Стул Форли лимонный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Форли лимонный

47
Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
Распродажа
Фотография товара Стул Aldo blue / wood от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aldo blue / wood, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Aldo blue / wood

32
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Knobb, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Knobb, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99032
14 690 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Knobb, черный

26
В наличии 59 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 890

Стул Lima, белый

7
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, белый

13
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, темно-коричневый

15
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, бежевая экокожа

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Relax коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Relax коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Relax коричневый, хром

14
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, серый

5
New
Фотография товара Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый

11
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Фотография товара Стул хром, черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул хром, черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул хром, черная кожа

68
В наличии 96 шт.
Фотография товара Диван Квинс Угловой, дуб green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Квинс Угловой, дуб green, произведённого компанией ChiedoCover
от60 990
Оптовая цена

Диван Квинс Угловой, дуб green

57
Фотография товара Стул Тайлер, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тайлер, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Тайлер, белый

14
Настоящее фото товара Диван Матрикс, черный, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена

Диван Матрикс, черный, трехместный

54
New
Фотография товара Стул Венера диамант велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера диамант велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Венера диамант велюр коричневый

11
В наличии 62 шт.
Фотография товара Versace диван 3-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от167 090
Оптовая цена

Versace диван 3-х местный

80

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Комплект мебели Модерн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена

Комплект мебели Модерн

162
Распродажа
Фотография товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59020
5 690 ₽

Стул Solar, ножки черные, велюр бежевый

70
Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7
Настоящее фото товара Стул Филл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, бежевый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99032
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бежевый

26
В наличии 114 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Эскалейт, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Эскалейт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Эскалейт, коричневый

6
В наличии 34 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, синий, черный, металл

12
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Sevyn, букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Sevyn, букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Sevyn, букле светло-серый

26
Фотография товара Стул Jazzi, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, серый

12
Фотография товара Стул Lucas 2, серый, шенилл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lucas 2, серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
16 790

Стул Lucas 2, серый, шенилл

12
В наличии 62 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый
Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Relax коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Relax коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Полукресло Relax коричневый, хром

14
Фотография товара Диван Мумбаи угловой, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мумбаи угловой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от85 190
Оптовая цена

Диван Мумбаи угловой, серый

5
New
Фотография товара Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Саф-Ина, каркас черный, светло-коричневый

11
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности