Характеристики товара
Описание
Стул в мягкой велюровой обивке без подлокотников - современный, функциональный предмет мебели. Велюровая ткань обивки очень гладкая, мягкая, устойчива к механическим повреждениям.Такая модель легко чистится, не требуют особого ухода (сухая чистка) и станет идеальным вариантом для владельцев животных. Стул с простой конструкцией, удобной высокой спинкой и очень комфортный. Ножки устойчивые и надежные, интересна и сама форма ножек с шариками. Лакончиный дизайн стула подойдет к обеденному и письменному столу, прекрасно впишется в Ваш интерьер спальни, гостиной или комнаты, так как имеет разнообразные расцветки обивки и два цвета ножек – черные и белые. Данная мебель также подойдет также для коммерческого использования – гостиницы, бары, рестораны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина490 мм
- Высота380 мм
- Вес5,9 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цвет каркасабелый, черный