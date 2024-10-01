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Стул Munster

Артикул: CH-067-606
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул в мягкой велюровой обивке без подлокотников - современный, функциональный предмет мебели. Велюровая ткань обивки очень гладкая, мягкая, устойчива к механическим повреждениям.Такая модель легко чистится, не требуют особого ухода (сухая чистка) и станет идеальным вариантом для владельцев животных. Стул с простой конструкцией, удобной высокой спинкой и очень комфортный. Ножки устойчивые и надежные, интересна и сама форма ножек с шариками. Лакончиный дизайн стула подойдет к обеденному и письменному столу, прекрасно впишется в Ваш интерьер спальни, гостиной или комнаты, так как имеет разнообразные расцветки обивки и два цвета ножек – черные и белые. Данная мебель также подойдет также для коммерческого использования – гостиницы, бары, рестораны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота380 мм
  • Вес5,9 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Цвет каркасабелый, черный

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