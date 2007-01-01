Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево
8 оценок
12 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 1Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 2Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 3Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 4Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 5Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево - фото 6

Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево

Артикул: CH-080-741
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья425 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкая обивка выполнена из велюра - прочного износостойкого материала. Прямые металлические ножки в черном цвете имеют нестандартную форму в виде перевернутого конуса, поэтому обеспечивают хорошую устойчивость и делают стул оригинальным. Удобная подножка позволяет расположиться максимально комфортно.Оригинальная форма спинки с выступающими элементами создает ощущение уюта. Изделие прекрасно дополнит интерьер кухни или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья425 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Высота посадочного места 650 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки17.70 кг
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло Tulip, черное/зеленая подушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tulip, черное/зеленая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло Tulip, черное/зеленая подушка

39
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

41
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S прозрачный

137
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Wishbone интерьерный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wishbone интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул Wishbone интерьерный, черный

35
В наличии 118 шт.
Фотография товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

91
Фотография товара Стул Логан NEW велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан NEW велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Логан NEW велюр черный

26
В наличии 55 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Аврора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, бежевый

85
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Marco, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marco, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Marco, бежевый

51
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный лофт-13 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный лофт-13, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39013
6 190 ₽

Стул барный лофт-13

46
Настоящее фото товара Стул Самуил, морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Самуил, морская волна

13

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт серый

39
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол DSW D80 бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
12 190 ₽Оптовая цена

Стол DSW D80 бежевый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол Тринити лофт, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тринити лофт, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стол Тринити лофт, дуб вотан

42
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Cтол Tulip style, белый, D1200, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Cтол Tulip style, белый, D1200

40
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 100 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка

5
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол АРКОС 16 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стол АРКОС 16

31
Фотография товара Стол Кинтор, черный мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кинтор, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
139 290
Оптовая цена

Стол Кинтор, черный мрамор

31
Фотография товара Обеденный стол Лоймаа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол Лоймаа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Обеденный стол Лоймаа, черный

11
Фотография товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра, произведённого компанией ChiedoCover
80 090
Оптовая цена

Обеденный стол из массива, Ананда ГРЕЙ, 2 метра

30

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
2 29043
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, капучино

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, светло-серый

10
В наличии 100 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Quill soft, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, капучино

6
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Рич, Орех/Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич, Орех/Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Рич, Орех/Серый

12
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Рич слоновая кость/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рич слоновая кость/серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Стул Рич слоновая кость/серый

5
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Флорешт, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорешт, мягкий , произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул Флорешт, мягкий

13
New
Фотография товара Стул Моллек букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Моллек букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 790

Стул Моллек букле темно-серый

7
В наличии 17 шт.
New
Фотография товара Стул Дели металл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дели металл серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Дели металл серый

8
В наличии 48 шт.
New
Фотография товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Флорео букле темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590

Стул обеденный Флорео букле темно-серый

15
В наличии 6 шт.В пути 20 шт.
Фотография товара Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас), произведённого компанией ChiedoCover
1 990

Стул Eames Style DSW синий (разборный каркас)

13

Товар в корзине

Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево
Стул полубарный Матео с кантом шампань велюр ножки дерево
12 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт серый

39
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стол обеденный стеклянный Nexus, D110, металл, черный

8
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол DSW D80 бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
12 190 ₽Оптовая цена

Стол DSW D80 бежевый

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол Тринити лофт, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Тринити лофт, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стол Тринити лофт, дуб вотан

42
В наличии 11 шт.

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности