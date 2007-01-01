Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Wave тэдди белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Wave тэдди белый
7 оценок
13 990
Стул Wave тэдди белый - фото 1Стул Wave тэдди белый - фото 2Стул Wave тэдди белый - фото 3Стул Wave тэдди белый - фото 4Стул Wave тэдди белый - фото 5Стул Wave тэдди белый - фото 6

Стул Wave тэдди белый

Артикул: CH-080-731
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комфортный стул с закругленной спинкой и мягкими подлокотниками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани тедди. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Плавные линии и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота посадочного места 470 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Вес упаковки32.20 кг
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Габариты упаковки для логистики1060
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул Wave тэдди белый
Стул Wave тэдди белый
13 990
