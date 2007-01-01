Характеристики товара
Описание
Комфортный стул с закругленной спинкой и мягкими подлокотниками. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани тедди. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Плавные линии и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина610 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес6.8 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбежевый, белый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки660 мм
- Вес упаковки32.20 кг
- Объём упаковки0.61 м3
- Габариты упаковки для логистики1060
- Изделия стопируютсяНет