Характеристики товара
Описание
Стул с полубарной стойкой гармонично сочетается с классическими кухонными креслами аналогичного стиля. Благодаря надежной конструкции он способен выдержать вес до 190 кг, а крепление спинки выполнено без использования винтов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина570 мм
- Высота950 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Вес5.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет