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Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый
12 оценок
16 590
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый - фото 1Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый - фото 2

Стул полубарный Смалл черный/ткань темно-серый

Артикул: CH-088-992
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с полубарной стойкой гармонично сочетается с классическими кухонными креслами аналогичного стиля. Благодаря надежной конструкции он способен выдержать вес до 190 кг, а крепление спинки выполнено без использования винтов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, темно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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