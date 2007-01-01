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Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Смалл черный/ткань светло-коричневый
15 оценок
16 590
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Смалл черный/ткань светло-коричневый - фото 1Стул полубарный Смалл черный/ткань светло-коричневый - фото 2
Новинка

Стул полубарный Смалл черный/ткань светло-коричневый

Артикул: CH-088-985
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул с полубарной стойкой гармонично сочетается с классическими кухонными креслами аналогичного стиля. Благодаря надежной конструкции он способен выдержать вес до 190 кг, а крепление спинки выполнено без использования винтов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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