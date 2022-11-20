Мягкий компьютерный стул Гирос идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка выполнена из рогожки насыщенного серого цвета. Стул регулируется по высоте, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 47 до 57 см.
Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 80 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 68*28*52
Вес брутто: 7,9
Объем: 0,099
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