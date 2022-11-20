Стул офисный Гирос, серый

11 оценок

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Стул офисный Гирос, серый

4.4
8 990 ₽11 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мягкий компьютерный стул Гирос идеально подходит для дома или офиса, он достаточно компактный и не займет много места в интерьере.
Приятная на ощупь обивка выполнена из рогожки насыщенного серого цвета. Стул регулируется по высоте, подойдет для любого рабочего места. Механизм регулировки - газ-лифт, выбор высоты сиденья - от 47 до 57 см.

Стул выполнен из качественных материалов. Несмотря на компактный внешний вид, прочный механизм и крепкие материалы позволяют ему выдерживать нагрузку до 80 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 68*28*52
Вес брутто: 7,9
Объем: 0,099

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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