Товар в корзине. Перейти
Стул Осло велюр синий - фото 1Стул Осло велюр синий - фото 2Стул Осло велюр синий - фото 3Стул Осло велюр синий - фото 4Стул Осло велюр синий - фото 5

Стул Осло велюр синий

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Осло велюр серый белые ножки
Стул Осло велюр серый белые ножки
Следующий Стул Осло велюр черный
Стул Осло велюр серый белые ножки

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг. Воздушный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина630 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья335 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес6.57 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка900 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки15.14 кг

Похожие товары

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 31 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 23 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

В наличии 16 шт.
Стул Квини, розовыйНастоящее фото товара Стул Квини, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Квини, розовый

В наличии 76 шт.
Стул Квини, серыйНастоящее фото товара Стул Квини, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99051
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Квини, серый

В наличии 100 шт.
Стул Турин, бархат маренго, золотые ножкиНастоящее фото товара Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки

В наличии 57 шт.
Стул Лион, велюр с ромбами, лиловыйНастоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый, произведённого компанией ChiedoCover
5 89051
11 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Лион, велюр с ромбами, лиловый

В наличии 77 шт.
Стул Лион, велюр голубойНастоящее фото товара Стул Лион, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 99046
10 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Лион, велюр голубой

В наличии 100 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - салатовый арш

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серыйНастоящее фото товара Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45040
2 390 ₽
52

Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
9

Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый

Настоящее фото товара Стул Текс, бежевый, серые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
14

Стул Текс, бежевый, серые ножки

Стул Lazzoli 2310Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2310, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 2310

Стул Меган велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 49019
7 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Меган велюр пыльно-синий

В наличии 23 шт.
Кресло William бархат пудровыйНастоящее фото товара Кресло William бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена
14

Кресло William бархат пудровый

Другие товары из разделамебель для кухни
Стул Осло, велюр черный, ножки хромированныеНастоящее фото товара Стул Осло, велюр черный, ножки хромированные, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Осло, велюр черный, ножки хромированные

В наличии 40 шт.
Стул Джулиан розовыйНастоящее фото товара Стул Джулиан розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Джулиан розовый

В наличии 48 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 29 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 47 шт.