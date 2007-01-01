Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ранаха обеденный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ранаха обеденный, синий
15 оценок
28 690
Товар в корзине. Перейти
Стул Ранаха обеденный, синий - фото 1Стул Ранаха обеденный, синий - фото 2Стул Ранаха обеденный, синий - фото 3Стул Ранаха обеденный, синий - фото 4

Стул Ранаха обеденный, синий

Артикул: CH-058-282
15 оценок
Основные характеристики
  • Материал каркасадерево
  • Цветсиний
  • Обивкаткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветсиний
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул барный Libra серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69010
10 690 ₽Оптовая цена

Стул барный Libra серый

26
В наличии 29 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мелисса велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мелисса велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99041
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Мелисса велюр темно-серый

26
В наличии 52 шт.
Фотография товара Стул Витторио, коричнево-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Витторио, коричнево-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Витторио, коричнево-голубой

57
В наличии 59 шт.
Фотография товара Табурет барный Royce, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет барный Royce, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Табурет барный Royce, белый

13
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул YOHAN Светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул YOHAN Светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул YOHAN Светло-серый

14
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул Save, оранжевый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Стул Save, оранжевый велюр

11
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 29042
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey с подлокотниками, бежевый

26
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, кэмел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул барный мягкий Vogue Line, экокожа, металл, черный, кэмел

14
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, coffee

15
Настоящее фото товара Стул Lima, экокожа black, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, экокожа black

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Настоящее фото товара Стол обеденный Portico, раскладной, дуб кремона, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
91 290

Стол обеденный Portico, раскладной, дуб кремона, кашемир

15
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Cityscape, дуб, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
118 290

Стол обеденный Cityscape, дуб, кашемир

10
Фотография товара Стол Лофт-32 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-32, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Стол Лофт-32

50
Фотография товара Стол Консоль Хопкинс малая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Консоль Хопкинс малая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стол Консоль Хопкинс малая

49
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Opaque, раскладной, кашемир, дуб кремона, произведённого компанией ChiedoCover
64 590

Стол обеденный Opaque, раскладной, кашемир, дуб кремона

14
Фотография товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ЛАУНЖ, 1800x1000, произведённого компанией ChiedoCover
75 990
Оптовая цена

Стол ЛАУНЖ, 1800x1000

45
Фотография товара Стол журнальный Аpriori Т, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от47 690
Оптовая цена

Стол журнальный Аpriori Т, черный

49
Фотография товара Стол Барел 100 орех кантри / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Барел 100 орех кантри / черный, произведённого компанией ChiedoCover
25 590

Стол Барел 100 орех кантри / черный

13
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол Saen №15, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Saen №15

71

Другие товары из раздела стулья для кафе

Фотография товара Стул 06114АМ красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06114АМ красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул 06114АМ красный

107
В наличии 150 шт.
Фотография товара Стул Барон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Барон, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Барон

74
Фотография товара Стул Easy, велюр мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Easy, велюр мятный

26
Фотография товара Стул Канани ножки дерево, угольно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Канани ножки дерево, угольно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Стул Канани ножки дерево, угольно-серый

52
Фотография товара Кресло Бони, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бони, графит, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло Бони, графит

15
Настоящее фото товара Стул Самуил, морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул Самуил, морская волна

13
Фотография товара Стул Jiliya, велюр, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jiliya, велюр, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стул Jiliya, велюр, бук

5
Фотография товара Стул венский Аура, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Аура, бук, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул венский Аура, бук

14
Фотография товара Стул Delhi, серый, орех, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Delhi, серый, орех, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
16 490
Оптовая цена

Стул Delhi, серый, орех, с подлокотниками

8
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул Muscat, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Muscat, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Muscat, коричневый

12
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Ранаха обеденный, синий
Стул Ранаха обеденный, синий
от 28 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Настоящее фото товара Стол обеденный Portico, раскладной, дуб кремона, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
91 290

Стол обеденный Portico, раскладной, дуб кремона, кашемир

15
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Cityscape, дуб, кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
118 290

Стол обеденный Cityscape, дуб, кашемир

10
Фотография товара Стол Лофт-32 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-32, произведённого компанией ChiedoCover
от37 390

Стол Лофт-32

50

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности