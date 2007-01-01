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Настоящее фото товара Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный
83 оценки
10 29022
13 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 1Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 2Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 3Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 4Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 5Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 6Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный - фото 7
Распродажа

Стул ГЕРМАН, бежевый, велюр, черный каркас, поворотный

Артикул: CH-049-920
83 оценки
Основные характеристики
  • Длина620 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота860 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул HERMAN поворотный на 360 град. БЕЖЕВЫЙ

Сиденье обито велюром серии BARKHAT-M.

Ножки стула - металл черного цвета.

  • Упакован - 4 шт. в 2 кор.

    • Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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    Основные характеристики

    • Длина620 мм
    • Ширина520 мм
    • Глубина620 мм
    • Высота860 мм
    • Высота до сиденья480 мм
    • Вес9.5 кг
    • Материал каркасаметалл
    • Цветбежевый
    • Обивкавелюр

    Параметры упаковки

    • Количество изделий в упаковке4 шт
    • Вес упаковки9 кг
    • Объём упаковки0.10 м3
    • Изделия стопируютсяНет
    Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
    Доставка
    Доставка по России и СНГ

    Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

    Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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