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Полукресло Vera

Артикул: CH-030-042
75 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота800 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Вес упаковки10.10 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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