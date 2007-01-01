Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина560 мм
- Высота800 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Вес упаковки10.10 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет