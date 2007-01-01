Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Cover B, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Cover B, белый
5 оценок
2 290
Стул Cover B, белый - фото 1Стул Cover B, белый - фото 2Стул Cover B, белый - фото 3
NEW

Стул Cover B, белый

Артикул: CH-082-916
5 оценок
Основные характеристики
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Спинка с фирменным вырезом не только придаёт модели характерный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную вентиляцию и комфорт при длительном сидении. Благодаря плавным формам и эргономичному изгибу посадки, одинаково хорошо подходит как для повседневного использования дома, так и для коммерческих пространств.

Сиденье и ножки изготовлены из прочного полипропилена, устойчивого к механическим нагрузкам и влаге. Стул поставляется в разобранном виде и легко собирается.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
