Характеристики товара
Описание
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - дерево. Функция основания: колёса. Аксессуары: декоративное кольцо. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 72см х 65см х 92см х 21кг, 0,43 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина1040 мм
- Высота850 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес21 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Модификации стулаколесики
- Тип ножекколесное основание
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет