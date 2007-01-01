Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Refuge, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Refuge, серый
5 оценок
84 790
Стул Refuge, серый - фото 1Стул Refuge, серый - фото 2Стул Refuge, серый - фото 3
NEW

Стул Refuge, серый

Артикул: CH-082-689
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина1040 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, волнообразные пружины, материал ножек - дерево. Функция основания: колёса. Аксессуары: декоративное кольцо. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 1, количество штук на стандартной паллете (80x120): 2
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 72см х 65см х 92см х 21кг, 0,43 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина1040 мм
  • Высота850 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Модификации стулаколесики
  • Тип ножекколесное основание
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

