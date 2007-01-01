Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
14 оценок
13 990
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный

Артикул: CH-075-543
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, черный
13 990
