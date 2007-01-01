Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
15 оценок
13 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный - фото 1

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный

Артикул: CH-075-539
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Фотография товара Стул Консек барный, мягкий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, мягкий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, мягкий, черный

47
Фотография товара Барный стул Вараби белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Вараби белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Барный стул Вараби белый

77
В наличии 35 шт.
Фотография товара Барный Стул ДИСКО, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный Стул ДИСКО, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Барный Стул ДИСКО, красный

54
Настоящее фото товара Стул барный ОРБИТА, белый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена

Стул барный ОРБИТА, белый / черный

36
Фотография товара Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990
Оптовая цена

Стул барный прозрачный Igloo, прозрачный

49
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49023
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый

60
В наличии 28 шт.
Фотография товара Cтул Eames DSW Барный Темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Барный Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Барный Темно-серый

42
Фотография товара Барный стул Лагер, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, белая кожа

100
Фотография товара Стул барный Form Экокожа Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Form Экокожа Белый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, бежевый

46
Фотография товара Тележка лофт Master от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Master, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Тележка лофт Master

15
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х черная

60
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 1 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, желтая

46
Фотография товара Тележка лофт Colour от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Colour, произведённого компанией ChiedoCover
от33 390
Оптовая цена

Тележка лофт Colour

7
Фотография товара Стол барный Serene Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Serene Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стол барный Serene Synchrony

14
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Party, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Party

9
Фотография товара Чехол 46 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46

44
Настоящее фото товара Тележка лофт Flow, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Тележка лофт Flow

9

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Олимп белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп белый, экокожа

68
Фотография товара Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул барный Кадиллак коричневый, экокожа

92
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar square барный, бежевый

13
В наличии 23 шт.
Фотография товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и пюпитром, серый

12
Фотография товара Стул Dezh, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh, барный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена

Стул Dezh, барный

8
Фотография товара Стул Dezh С, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh С, барный, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стул Dezh С, барный

10
Фотография товара Стул барный КРАКОВ, велюр, морской волны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный КРАКОВ, велюр, морской волны, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный КРАКОВ, велюр, морской волны

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Melinna, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Melinna, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
14 6903
14 990 ₽

Стул барный Melinna, светло-коричневый

26
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Helmet, каркас серебро, экокожа желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Helmet, каркас серебро, экокожа желтый

12
New
Фотография товара Стул барный Толикс, серебристый, матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Толикс, серебристый, матовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул барный Толикс, серебристый, матовый

13
В наличии 46 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, белый, черный
13 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, бежевый

46
Фотография товара Тележка лофт Master от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Master, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Тележка лофт Master

15
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х черная

60
Хит
Фотография товара Тележка для складных стульев от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для складных стульев, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Тележка для складных стульев

96
В пути 1 шт.

Акции для вас

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Фуршетные юбки для столов
Фуршетные юбки для столов

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 10.07.2025 🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!
🎉 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10% НА ВЕСЬ БАНКЕТНЫЙ ТЕКСТИЛЬ!

Перейдите, чтобы узнать подробности