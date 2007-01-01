Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый
11 оценок
15 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый

Артикул: CH-075-578
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Олимп черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп черный, экокожа

85
Распродажа
Фотография товара Барный табурет Реальмон-23 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Реальмон-23, произведённого компанией ChiedoCover
14 3908
15 590 ₽Оптовая цена

Барный табурет Реальмон-23

35
Фотография товара Стул полубарный Фаро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, белый

45
В наличии 46 шт.
Фотография товара Барный стул LongMold, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул LongMold, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Барный стул LongMold, белый

38
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Логан велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Логан велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 6901
9 700 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Логан велюр черный

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый

74
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, белый

140
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул Тревизо барный светло-коричневая экокожа

42
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный

14

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол 08 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Чехол 08 белый

50
Настоящее фото товара Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса

9
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Стол Tener lite, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол Tener lite

10
Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage

9
New
Фотография товара Тележка для стульев Самба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для стульев Самба, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Самба

9
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чехол на стол 05, Д800, Х75, спандекс черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стол 05, Д800, Х75, спандекс черный

7
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Moon, произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Moon

14

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул барный Гарда бархат коралл ножки золото

49
Фотография товара Стул барный Karter, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Karter, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул барный Karter, черный

6
В наличии 33 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus барный, бежевый

9
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross conus барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross conus барный, синий

9
В наличии 28 шт.
Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с подлокотниками, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с подлокотниками, черный, серебряный

11
Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с закрытыми подлокотниками, черный

8
Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Стул Ревайнд барный с корзиной для бумаг и подлокотниками, серый

9
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 190
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, серый

10
Фотография товара Стул барный Mist, зеленый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mist, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул барный Mist, зеленый велюр

7
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул барный Doctrine, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Doctrine, серый, произведённого компанией ChiedoCover
78 190

Стул барный Doctrine, серый

15

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и корзиной для бумаг, серый
15 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол 08 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от69013
790 ₽

Чехол 08 белый

50
Настоящее фото товара Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Тележка сервировочная металлическая, 2 яруса

9
New
Фотография товара Тележка для круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка для круглых столов, 1270мм

8
В пути 1 шт.
Настоящее фото товара Стол Tener lite, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол Tener lite

10

Акции для вас

Новость от 08.12.2025 Мебель из Польши
Мебель из Польши

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Новые модели мягких стульев
Новые модели мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.02.2025 Регулируемые столы
Регулируемые столы

Перейдите, чтобы узнать подробности