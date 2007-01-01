Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный
9 оценок
11 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный - фото 1Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный - фото 2Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный - фото 3Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный - фото 4Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный - фото 5

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный

Артикул: CH-075-560
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ипокс черный, пластик
Фотография товара Стул Ипокс черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

145
Фотография товара Стул барный Бон красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бон красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул барный Бон красный

26
В наличии 98 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 1901
9 200 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр черный, 65 см

26
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул Cherokee, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Cherokee, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Барный стул Cherokee, белая кожа

48
Фотография товара Барный стул Latina, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Latina, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Барный стул Latina, оранжевая кожа

36
Фотография товара Барный стул Billy регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Billy регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Барный стул Billy регулируемый, белый

135
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Eames DAW Барное Белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Eames DAW Барное Белое, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Кресло Eames DAW Барное Белое

37
Фотография товара Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный стул Эдирне, черный пластик, красная кожа

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, мокко

10
В наличии 34 шт.
Фотография товара Стул барный Form Экокожа Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Form Экокожа Белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Form Экокожа Белый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Настоящее фото товара Тележка для меню Service, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка для меню Service

15
Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый

47
В наличии 6 шт.
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В наличии 2 шт.В пути 2 шт.
Фотография товара Чехол 48 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Чехол 48

34
Настоящее фото товара Тележка лофт Elite, произведённого компанией ChiedoCover
от69 690
Оптовая цена

Тележка лофт Elite

8
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Хит
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19015
1 390 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный коричневый

39
Настоящее фото товара Тележка лофт Rocket, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Тележка лофт Rocket

9

Другие товары из раздела барные стулья

Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Барный стул Modern интерьерный, черный

50
В наличии 81 шт.
Фотография товара Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа

39
В наличии 26 шт.
Фотография товара Барный стул Paskal, коричневый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, коричневый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Барный стул Paskal, коричневый, хром

11
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar cross square барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Sierra Bar cross square барный, бежевый

13
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и подлокотниками, черный

12
Настоящее фото товара Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул Wind барный со спинкой-сеткой и пюпитром, черный

5
Фотография товара Стул барный Mio, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mio, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул барный Mio, темно-серый, велюр

12
Фотография товара Стул барный Kung, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kung, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Стул барный Kung, кремовый

13
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Cherry, серый твид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Cherry, серый твид, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул барный Cherry, серый твид

11
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул барный Ziggi с поворотным механизмом, черный

26
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный
Стул Ревайнд барный с мягким сиденьем и подлокотниками, черный, серебряный
11 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Настоящее фото товара Тележка для меню Service, произведённого компанией ChiedoCover
34 890
Оптовая цена

Тележка для меню Service

15
Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый

47
В наличии 6 шт.
Хит
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 89041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
В наличии 2 шт.В пути 2 шт.

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.04.2025 Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека
Новая весенняя коллекция мягких стульев для Хорека

Перейдите, чтобы узнать подробности