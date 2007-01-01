от3 890₽
Оптовая цена
Барный стул Ноксвилл, черная кожа, хром
13 290₽
Оптовая цена
Стул Сиерра Бар кросс скуар барный
Распродажа
6 790₽39
10 990 ₽Оптовая цена
Стул полубарный Кампо, пластик, белый
В наличии 25 шт.
28 690₽
Оптовая цена
Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и пюпитром, белый, серебряный
20 590₽
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Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, черный, серебряный
17 190₽
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Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и мягким сиденьем, белый, черный
11 890₽
Оптовая цена
Стул барный Фусиа серый, черный
В наличии 16 шт.
6 390₽
Оптовая цена
Стул барный Фредди Арм, вельвет, черный
В наличии 34 шт.
6 590₽
Стул барный Хант, темно-зеленый
В наличии 55 шт.
23 190₽
Стул барный Велл, бук, светло-зеленый