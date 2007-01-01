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Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Modern интерьерный, черный
50 оценок
3 290
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Барный стул Modern интерьерный, черный - фото 1
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Барный стул Modern интерьерный, черный

Артикул: CH-028-153
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасадерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота740 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.20 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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