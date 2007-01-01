Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Бон красный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Бон красный
26 оценок
5 4909
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Бон красный - фото 1Стул барный Бон красный - фото 2Стул барный Бон красный - фото 3Стул барный Бон красный - фото 4Стул барный Бон красный - фото 5
Распродажа

Стул барный Бон красный

Артикул: CH-013-294
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья570/760 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Консек барный, золотой
Фотография товара Стул Консек барный, золотой от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки
Фотография товара Стул Конгсберг барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул барный Бон красный обивка экокожа на хромированной ножке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья570/760 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки14.55 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики490
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул барный Марк, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул барный Марк, кремовый

56
Фотография товара Стул барный Марк, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Стул барный Марк, серый

41
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа серый

65
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный, металлический
В наличии 1 шт.
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный

107
  • бордовый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Арканес, золотая база, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19029
9 990 ₽Оптовая цена

Барный стул Арканес, золотая база, велюр синий

109
В наличии 17 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр голубой

114
Фотография товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, экокожа бежевый

85
  • белый
  • бежевый
  • черный
В наличии 7 шт.
Фотография товара Барный стул Edison регулируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Edison регулируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Барный стул Edison регулируемый, белый

140
  • бежевый
  • белый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный табурет Кален, пудрово-розовый велюр

12
Фотография товара Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Барный табурет Кален, черный велюр, золотое основание

15
В наличии 36 шт.

Другие товары из раздела барные стулья на одной ноге

Распродажа
Фотография товара Стул барный Бон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бон белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49025
7 290 ₽Оптовая цена

Стул барный Бон белый

26
  • белый
  • красный
  • черный
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул барный Орион белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Орион белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул барный Орион белый

44
  • черный
  • бежевый
  • белый
  • красный
Фотография товара Стул барный Нерон коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нерон коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Стул барный Нерон коричневый

31
  • бежевый
  • коричневый
Фотография товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Барный стул Kruger Arm, оранжевая кожа

30
  • бежевый
  • белый
  • зеленый
  • оранжевый
Фотография товара Барный стул Mira, желтая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mira, желтая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Барный стул Mira, желтая кожа

37
В наличии 46 шт.
Фотография товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Барный стул ТРИЕСТ, хром сталь, экокожа бежевый

74
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный, металлический
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр серый

104
  • бордовый
  • черный
  • зеленый
  • серый
В наличии 35 шт.
Фотография товара Барный стул Гардур, велюр аква от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гардур, велюр аква, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Барный стул Гардур, велюр аква

145
В наличии 2 шт.
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр синий

109
В наличии 34 шт.
Фотография товара Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 090

Барный стул Н-39 Софт, белый пластик, серая кожа

14
В наличии 34 шт.

Товар в корзине

Стул барный Бон красный
Стул барный Бон красный
от 5 490
5 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.08.2025 Коллекция Лион
Коллекция Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.05.2026 Мягкие стулья с выбором основания
Мягкие стулья с выбором основания

Перейдите, чтобы узнать подробности