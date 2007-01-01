Характеристики товара
Описание
Элегантный силуэт и уютный дизайн
Стул для кухни Rocky — это сочетание изысканных линий и домашнего тепла. Обивка из молочного букле придаёт модели мягкий, тактильный характер и визуальный уют. Эргономичная спинка с изящным вырезом и плавно изогнутые подлокотники подчёркивают современный стиль и делают силуэт лёгким и воздушным.
Комфорт и надёжность для каждого дня
Широкое сиденье и поддерживающая спинка обеспечивают удобную посадку, позволяя комфортно проводить время за столом или в беседе. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя лёгкость конструкции и элегантный внешний вид.
Универсальный выбор для интерьера
Стул обеденный Rocky органично впишется в современные интерьеры — от минимализма до сканди и модерна. Нейтральный молочный оттенок легко сочетается с любыми цветами и материалами, а лаконичный дизайн делает его стильным и функциональным элементом вашего дома или кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина550 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера, металл
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки700 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки14.60 кг
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет