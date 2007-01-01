Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rocky, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rocky, букле, молочный
8 490
Стул Rocky, букле, молочный

Артикул: CH-079-918
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Характеристики товара

Описание

Элегантный силуэт и уютный дизайн

Стул для кухни Rocky — это сочетание изысканных линий и домашнего тепла. Обивка из молочного букле придаёт модели мягкий, тактильный характер и визуальный уют. Эргономичная спинка с изящным вырезом и плавно изогнутые подлокотники подчёркивают современный стиль и делают силуэт лёгким и воздушным.

Комфорт и надёжность для каждого дня

Широкое сиденье и поддерживающая спинка обеспечивают удобную посадку, позволяя комфортно проводить время за столом или в беседе. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя лёгкость конструкции и элегантный внешний вид.

Универсальный выбор для интерьера

Стул обеденный Rocky органично впишется в современные интерьеры — от минимализма до сканди и модерна. Нейтральный молочный оттенок легко сочетается с любыми цветами и материалами, а лаконичный дизайн делает его стильным и функциональным элементом вашего дома или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки14.60 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

