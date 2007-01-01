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Стул Terra Bar conus, желтый - фото 1

Стул Terra Bar conus, желтый

Артикул: CH-072-310
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветжелтый

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