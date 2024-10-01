Характеристики товара
Описание
Стул Yoko — сочетание простоты и изысканности. Уникальный дизайн стула делает его неповторимым элементом интерьера и добавляет нотку индивидуальности в любой дизайн комнаты, а прочная конструкция гарантирует долговечность и надежность. Yoko сочетает в себе треугольную форму ножек с парящим сиденьем, что придаёт ему современный и инновационный вид. Благодаря своей форме, стул не занимает много места и создает ощущение простора даже в небольшом помещении.
Рогожка, из которой изготовлен стул, обеспечивает высокую степень комфорта при сидении. Она выполнена из экологически чистых материалов и приятна на ощупь. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стильный дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина480 мм
- Высота820 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт