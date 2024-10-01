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Стул Yoko, рогожка, серый

Артикул: CH-063-397
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Yoko — сочетание простоты и изысканности. Уникальный дизайн стула делает его неповторимым элементом интерьера и добавляет нотку индивидуальности в любой дизайн комнаты, а прочная конструкция гарантирует долговечность и надежность. Yoko сочетает в себе треугольную форму ножек с парящим сиденьем, что придаёт ему современный и инновационный вид. Благодаря своей форме, стул не занимает много места и создает ощущение простора даже в небольшом помещении.

Рогожка, из которой изготовлен стул, обеспечивает высокую степень комфорта при сидении. Она выполнена из экологически чистых материалов и приятна на ощупь. Это прекрасный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и стильный дизайн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота820 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт

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