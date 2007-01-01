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Настоящее фото товара Стул Родео Бар кросс скуар барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Родео Бар кросс скуар барный, желтый
14 оценок
10 290
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Стул Родео Бар кросс скуар барный, желтый - фото 1

Стул Родео Бар кросс скуар барный, желтый

Артикул: CH-072-192
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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