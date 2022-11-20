Характеристики товара
Описание
Варианты размеров: Возможно изготовление по любым размерам
Материал основания: металл
Толщина сиденья: 20 мм
Сиденье: натуральный дуб (сращенный) с покрытием
Покрытие сиденья: проф. состав масла с воском (Германия)
Стиль: Лофт
Варианты цвета: на выбор, по согласованию
Состаривание цвета металла: по желанию заказчика
Размер: Высота 65, ширина 39, длина 46 см
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Высота до сиденья650 мм
- Ширина390 мм
- Глубина460 мм
- Материал каркасаметалл