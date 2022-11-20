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Барный табурет Реальмон-25

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Характеристики товара

Описание

Варианты размеров: Возможно изготовление по любым размерам
Материал основания: металл
Толщина сиденья: 20 мм
Сиденье: натуральный дуб (сращенный) с покрытием
Покрытие сиденья: проф. состав масла с воском (Германия)
Стиль: Лофт
Варианты цвета: на выбор, по согласованию
Состаривание цвета металла: по желанию заказчика
Размер: Высота 65, ширина 39, длина 46 см

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина460 мм
  • Материал каркасаметалл

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