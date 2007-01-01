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Стул Роса, черный, серебряный каркас - фото 1Стул Роса, черный, серебряный каркас - фото 2

Стул Роса, черный, серебряный каркас

Артикул: CH-074-951
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

1. Стильный дизайн

2. Широкие спинка и сиденье

4. Пластиковые элементы для предотвращения скольжения

5. Без подлокотников

6. Большой выбор обивок

7. Прочный каркас

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес17 кг
  • Цветчерный, серебряный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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