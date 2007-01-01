Характеристики товара
Описание
1. Стильный дизайн
2. Широкие спинка и сиденье
4. Пластиковые элементы для предотвращения скольжения
5. Без подлокотников
6. Большой выбор обивок
7. Прочный каркас
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина480 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес17 кг
- Цветчерный, серебряный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет