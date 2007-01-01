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Стул Грань, оранжевый - фото 1Стул Грань, оранжевый - фото 2

Стул Грань, оранжевый

Артикул: CH-074-957
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн

Эргономичные формы

Стильные полозья в сочетании с разными обивками, впишется как в строгую, так и в уютную обстановку

Качественные обивочные материалы

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Цветоранжевый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки13 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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