Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн
Эргономичные формы
Стильные полозья в сочетании с разными обивками, впишется как в строгую, так и в уютную обстановку
Качественные обивочные материалы
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина650 мм
- Высота890 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Цветоранжевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки13 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет