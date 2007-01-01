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Стул Зенит, красный, кожзам

Артикул: CH-074-775
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

1.Прочный металлический каркас

2. Эргономичная спинка поддерживает позвоночники предохраняет его от деформации

3. Мягкие подлокотники

4. Широкое сиденье

5. Пластиковые накладки для предотвращения самопроизвольногоскольжения кресла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота825 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.20 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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