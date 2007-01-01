Товар в корзине. Перейти
Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая - фото 1

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая

Артикул: CH-079-465
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Gucci, велюр Teddy 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул «Stars» создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Эвита темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эвита темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99035
21 490 ₽Оптовая цена

Стул Эвита темно-серый

85
В наличии 100 шт.В пути 50 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Мила, рогожка серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, рогожка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, рогожка серая

55
В корзине
Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ белый каркас

84
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

44
В корзине
Фотография товара Стул Easy, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Easy, велюр синий

57
В наличии 100 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8903
4 990 ₽

Стул Игнис, ножки черные, велюр серый

61
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул CHILLI-X розовый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул CHILLI-X розовый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79050
5 490 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-X розовый, черный каркас

76
В наличии 19 шт.
В корзине
Фотография товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул обеденный Ralph Ткань Оранжевый

7
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Стул Hans серый, каркас коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans серый, каркас коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans серый, каркас коричневый

15
В наличии 2 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Wood, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена

Стул Terra Wood, синий

11
В наличии 27 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Direction Лайт H, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Лайт H, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Direction Лайт H, хром

7
В корзине
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Beige

5
В наличии 17 шт.
В корзине
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный

13
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Brown

15
В наличии 41 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Бриджит бежевый, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит бежевый, орех

8
В корзине
Фотография товара Кресло Ball Aviator от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ball Aviator, произведённого компанией ChiedoCover
188 590
Оптовая цена

Кресло Ball Aviator

50
В корзине
Фотография товара Кресло Вольт Т-01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вольт Т-01 , произведённого компанией ChiedoCover
5 290
Оптовая цена

Кресло Вольт Т-01

6
В корзине
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 2 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Коричневый

7
В наличии 11 шт.
В корзине
Фотография товара Кресло Монтего, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монтего, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена

Кресло Монтего, темно-серое

11
В наличии 1 шт.
В корзине

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул Kuva, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690

Стул Kuva, голубой

70
В корзине
Фотография товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Арман, велюр графит, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Арман, велюр графит, каркас белый

15
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Слим, каркас черный, велюр темно-зеленый

9
В корзине
Фотография товара Стул Allen, Kiprus 12 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Allen, Kiprus 12, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул Allen, Kiprus 12

8
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Vertex, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Phaeton Vertex, синий

9
В наличии 16 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Rodeo Wood, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Rodeo Wood, желтый

5
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square, желтый

13
В наличии 22 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, белый , произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Стул мягкий, шоколад, экокожа, каркас металл, белый

13
В наличии 20 шт.
В корзине
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый

12
В наличии 20 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Stars V.O, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 590

Стул Stars V.O, велюр темно-бежевый

14
В корзине

Товар в корзине

Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая
Стул Stars V.S, каркас черный, кожа серая
12 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Direction Лайт H, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Лайт H, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Direction Лайт H, хром

7
В корзине
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Beige

5
В наличии 17 шт.
В корзине
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 натур/зелёный

13
В корзине
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Brown

15
В наличии 41 шт.
В корзине

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.