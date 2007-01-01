Характеристики товара
Описание
Металлические стулья Флоу имеют гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Данные стулья могут быть как с подлокотниками, так и без них. Натуральная цветовая гамма, позволяет стульям адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.
Металлические стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Дизайн стульев позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Стулья отлично подойдут для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция стульев Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина581 мм
- Глубина584 мм
- Высота817 мм
- Вес14 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки685 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки635 мм
- Вес упаковки21 кг
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет