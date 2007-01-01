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Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый
12 оценок
14 690
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Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый - фото 1Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый - фото 2Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый - фото 3Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый - фото 4Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый - фото 5

Стул с подлокотниками Флоу, серо- бежевый

Артикул: CH-074-246
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина581 мм
  • Глубина584 мм
  • Высота817 мм
  • Вес14 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул с подлокотниками Флоу, оливковый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул с подлокотниками Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлические стулья Флоу имеют гармоничные пропорции и эргономичную посадку, отражая актуальные тенденции в дизайне. Данные стулья могут быть как с подлокотниками, так и без них. Натуральная цветовая гамма, позволяет стульям адаптироваться к разным интерьерным решениям и стилям. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлические стулья Флоу изготавливаются из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.

Дизайн стульев позволяет им легко интегрироваться как в природный ландшафт, так и в городскую среду. Стулья отлично подойдут для приусадебных участков загородных домов и дач, террас и балконов, для уличных кафе и ресторанов, иных городских пространств с большой посещаемостью. Коллекция стульев Флоу предназначена для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина581 мм
  • Глубина584 мм
  • Высота817 мм
  • Вес14 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки685 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Вес упаковки21 кг
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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