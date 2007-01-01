Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Паркер, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Паркер, экокожа, бежевый
7 оценок
41 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Паркер, экокожа, бежевый - фото 1Стул Паркер, экокожа, бежевый - фото 2Стул Паркер, экокожа, бежевый - фото 3Стул Паркер, экокожа, бежевый - фото 4Стул Паркер, экокожа, бежевый - фото 5

Стул Паркер, экокожа, бежевый

Артикул: CH-080-033
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Офисное кресло Таварес, серый велюр
Фотография товара Офисное кресло Таварес, серый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники мягкие от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло — это современная и стильная модель, которая органично впишется в деловой интерьер и подчеркнёт статус владельца. Элегантный силуэт с высокой спинкой создаёт солидный образ, обеспечивая при этом комфорт в течение рабочего дня. Обивка кресла выполнена из износостойкой ткани. Внутренний наполнитель — адаптивная пена, которая подстраивается под форму тела и обеспечивает мягкую, но упругую посадку. Подлокотники из алюминия с накладками из ткани сочетают в себе лаконичность формы и удобство. Алюминиевая крестовина диаметром 70 см придаёт конструкции устойчивость и прочность. Механизм качания мультиблок позволяет регулировать угол наклона и фиксировать его в нескольких положениях. Максимальная нагрузка — 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес40 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

54
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, синяя ткань, каркас - серебро

43
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от11 69024
15 290 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА ПРУТКЕ)

81
Фотография товара Стул Абвиль, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абвиль, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул Абвиль, белый

47
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул Агно, экокожа коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа коричневая

50
Фотография товара Кресло для офиса СЕНАТОР от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса СЕНАТОР, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Кресло для офиса СЕНАТОР

11
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), синий

15
Настоящее фото товара Стул ИЗО, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул ИЗО, бежевый

11
Фотография товара Стул Eames, поворотное основание, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, поворотное основание, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Eames, поворотное основание, белый

10
Фотография товара Стул Амбел, хром, мятный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, мятный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, мятный, велюр

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, дуб самдал, черный муар

10
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 57013
1 790 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18

5
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Стол криволинейный, 1400*900, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стол криволинейный, 1400*900, белый

7
В наличии 9 шт.
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл

50
Фотография товара Каркас кресла Monika от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Monika, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790

Каркас кресла Monika

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01

77
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Кресло Hugo RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Лофтис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лофтис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 29038
9 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Лофтис, зеленый

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Dune, серый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Dune, серый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул пластиковый Dune, серый, белый

13
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

10
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99024
10 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ), голубой

14
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), серый

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 39024
27 890 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА СВ (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ СИНА), зеленый

5
Настоящее фото товара Стул ИЗО, меланж, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул ИЗО, меланж

13
Фотография товара Стул Амбел, хром, пудровый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, пудровый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, пудровый, велюр

11
Фотография товара Стул Амбел, хром, изумрудный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, изумрудный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, изумрудный, велюр

5

Товар в корзине

Стул Паркер, экокожа, бежевый
Стул Паркер, экокожа, бежевый
41 790
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол нераздвижной Бетти 1200, дуб самдал, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Бетти 1200, дуб самдал, черный муар

10
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
Распродажа
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 57013
1 790 ₽Оптовая цена

Каркас стула на конусных опорах Модель 2, 32*18

5
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности