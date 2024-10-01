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Кресло пластиковое Rimini, лен

Артикул: CH-067-351
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном. Возможность штабелирования для максимального удобства хранения. Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Вес3,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки1080 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Объём упаковки0.48 м3
  • Вес упаковки19.40 кг

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